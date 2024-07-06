Руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко пояснил, что в рамках текущего ремонта решено отремонтировать 32 переезда — на 16 уже завершены работы

06 июля 2024, 14:35, ИА Амител

Трамвайный переезд / Фото: пресс-центр мэрии

39 трамвайных переездов в Барнауле нуждаются в ремонте. Как сообщает пресс-центр мэрии, такую цифру назвали в ходе выездного совещания, на котором обсуждался их ремонт.

Руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко пояснил, что в рамках текущего ремонта решено отремонтировать 32 переезда. Работы на 16 уже завершены.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин отметил, что по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в этом году выполнят работы по ремонту семи переездов через трамвайные пути по ул. Северо-Западной. Один уже выполнен – на пересечении Северо-Западной с улицей 80-й Гвардейской Дивизии.

Еще предстоит отремонтировать участки пересечений с улицами Антона Петрова, Солнцева, Юрина, Гущина, Смирнова и с проспектом Ленина.

Курышин поручил уделить особое внимание переезду ул. Северо-Западной с проспектом Ленина. Работы на нем должны пройти в течение двух недель.