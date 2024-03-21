Гигантская пробка сковала Змеиногорский тракт в Барнауле

В целом по городу интенсивность заторов выросла до 8 баллов

21 марта 2024, 08:10, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Пробка протяженностью 4 километра сковала Змеиногорский тракт в Барнауле утром 21 марта, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 08:10, затор растянулся в сторону центра от пересечения с улицей Пограничной до остановки "Лыжная база "Динамо".

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 8 баллов. Крупные пробки также наблюдаются на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор, улицах Кутузова, Власихинской, Малахова, Матросова, Советской Армии и других.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до -1 градуса. Местами на дорогах будет скользко.