Гигантская пробка сковала Змеиногорский тракт в Барнауле
В целом по городу интенсивность заторов выросла до 8 баллов
21 марта 2024, 08:10, ИА Амител
Пробка / Источник фото: unsplash.com
Пробка протяженностью 4 километра сковала Змеиногорский тракт в Барнауле утром 21 марта, следует из данных 2ГИС.
По состоянию на 08:10, затор растянулся в сторону центра от пересечения с улицей Пограничной до остановки "Лыжная база "Динамо".
В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 8 баллов. Крупные пробки также наблюдаются на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор, улицах Кутузова, Власихинской, Малахова, Матросова, Советской Армии и других.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до -1 градуса. Местами на дорогах будет скользко.
08:18:00 21-03-2024
Пришла весна, растаяли дороги. Но ямки латают на Ленина.....Дабы угодить Чинушам....
09:28:05 21-03-2024
Гость (08:18:00 21-03-2024) Пришла весна, растаяли дороги. Но ямки латают на Ленина........ Ну и пусть латают... Все лучше чем по ямам ездить...
08:18:33 21-03-2024
Про пробку на Мамонтово не упомянули а она там поболее перечисленных
08:23:11 21-03-2024
Гость (08:18:33 21-03-2024) Про пробку на Мамонтово не упомянули а она там поболее переч... как на мамонтова пробка может быть больше чем на змеиногорском когда вся мамонтова меньше 3 км?
08:19:22 21-03-2024
Селяне в город попёрли с утра.
08:31:07 21-03-2024
Гость (08:19:22 21-03-2024) Селяне в город попёрли с утра.... Они тут давно. В селах нет никого.
08:42:05 21-03-2024
Проснулись с комфортом на отшибе живущие коттеджники и теперь без комфорта едут в город на отработку ипотек.
08:54:05 21-03-2024
Гость (08:42:05 21-03-2024) Проснулись с комфортом на отшибе живущие коттеджники и тепер... Придётся трамвайные линии тянуть к коттеджным посёлкам а не к мифическому тоннелю под ж.д вокзалом
09:19:02 21-03-2024
Гость (08:42:05 21-03-2024) Проснулись с комфортом на отшибе живущие коттеджники и тепер... Завидуйте, жители человейников. Впереди выходные. будете либо сидеть в клетке либо жопы нажирать в макдональдсах, либо в пробке стоятьна выезд из хваленого города, в нашу сторону. А мы будудем баньку топить, и шашлычок попивать на СВЕЖЕМ, который вам не снился в загаженом городе, воздухе.
09:33:28 21-03-2024
Гость (09:19:02 21-03-2024) Завидуйте, жители человейников. Впереди выходные. будете либ... Снег будешь чистить, да канавки водоотводящие долбить))))
09:48:59 21-03-2024
Гость (09:33:28 21-03-2024) Снег будешь чистить, да канавки водоотводящие долбить))))... Вообще не проблема. Полезно. Заплывайте жиром, как в город приезжаешь - уже хуже чем в америке, одни жиробасы. Отсюда и ямы на дорогах, ваши жопы уже настолько тяжелые, что дороги проваливаются.
18:13:16 21-03-2024
Гость (09:48:59 21-03-2024) Вообще не проблема. Полезно. Заплывайте жиром, как в город п... А зачем ты в город едешь. Сиди в своей бане
09:43:06 21-03-2024
Гость (09:19:02 21-03-2024) Завидуйте, жители человейников. Впереди выходные. будете либ... Топите свои бани, хоть в две руки, к нам главное не приезжайте в гости)))
09:48:09 21-03-2024
Гость (09:43:06 21-03-2024) Топите свои бани, хоть в две руки, к нам главное не приезжай... И вы к нам в лес ни ного тогда. Засрали все. понаедут, понагадят, за собой не убирают.
10:10:16 21-03-2024
Гость (09:48:09 21-03-2024) И вы к нам в лес ни ного тогда. Засрали все. понаедут, пона... У вас с психикой проблемы.
11:36:23 22-03-2024
Гость (10:10:16 21-03-2024) У вас с психикой проблемы. ... Читаю комменты и удивляюсь.Люди ! Вы же гомо сапиенс ! Постоянный срач между собой.Причем из-за ничего. Почему так ненавидим друг друга ? До чего капитализм довел. Действительно стало " человек человеку волк " (
11:02:32 21-03-2024
Гость (09:48:09 21-03-2024) И вы к нам в лес ни ного тогда. Засрали все. понаедут, пона... Так лес то общий, так сказать, народный. Когда он вашим то стал?
11:45:18 21-03-2024
Гость (09:48:09 21-03-2024) И вы к нам в лес ни ного тогда. Засрали все. понаедут, пона... А лес общий, так что убирайте после понаехавших городских
12:20:25 21-03-2024
Светофорами на Змеиногорском тракте зачем постоянно играет кто-то?
В декабре пешеходный светофор около онокологич цетра слетел и перестал работать по требованию пешеходов - зеленый пешеходам горел через каждую минуту вне зависимости от того есть или нет пешеходы.
В начале марта зачем то в утренний час пик сократили в 2 раза разрешающий сигнал поворота на краевую больницу с 46 секунд до 20 -0 пробка опять встала от Григорича.
Писали, звонили в Барнаулгорсвет - это все поправили. Спасибо.
Теперь на Светофорах на ост Лисовенко зачем то зеленый сигнал светофора сократили со 180 секунд до 120! И в утренний час снова пробка. В город единственный заезд с той стороны чтобы проехать в туже краевую больницу, а не заехать ни гостям города ни жителям пригорода.
В принципе этот новый светофор на Лисовенко для жителей нового микрорайона на ул Нагорной понятен, но оттуда в час пик утром по 3-4 машины выезжает (прям считали мы) и затем им зеленый еще горит долго просто так впустую, а зато тысячи машин стоят от Григорича.
Верните прежний режим работы на Лисовенко - зеленый 180 сек.
И вообще - есть ли какая то умная голова в городе, которая отвечает за настройку работы светофоров, а то такое ощущение что по заявкам и хотелкам жителей их выставляют.
20:29:35 21-03-2024
Бельмесево (12:20:25 21-03-2024) Светофорами на Змеиногорском тракте зачем постоянно играет к... этот светофор ошибка природы. А вообще, когда делали змеиногорский нужно было попу порвать, но сделать доп. полосу на поворот на краевую
12:45:13 21-03-2024
Гость (08:42:05 21-03-2024) Проснулись с комфортом на отшибе живущие коттеджники и тепер... просыпаюсь в коттедже, и с комфортом еду после 9 на работу, без пробок. завидуете что-ли?
20:07:41 22-03-2024
Гость (12:45:13 21-03-2024) просыпаюсь в коттедже, и с комфортом еду после 9 на работу,... А я просыпаюсь в своей избушке с комфортом, сажусь на снегоход, ( летом на квадр) , и в лес ,,браков,, учить. Лес, это же наше общее достояние... Тьфу, кого учить,? Лучше пусть сами пропадают. Хоть зверью корм будет.
19:30:17 21-03-2024
Лисавенко. И ни как по-другому.