4-летняя девочка чуть не лишилась глаза после нападения бездомной собаки на Алтае

Прокуратура проводит проверку

13 мая 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Четырёхлетняя девочка пострадала при нападении бездомной собаки на детской площадке в Бийске, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ведомство, ссылаясь на сообщения СМИ, уточняет, что трагедия случилась 5 мая. В результате произошедшего несовершеннолетней понадобилась медпомощь.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что ребёнок чуть не лишился глаза, сейчас он проходит лечение.

Прокуратура проводит проверку.