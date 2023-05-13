4-летняя девочка чуть не лишилась глаза после нападения бездомной собаки на Алтае
Прокуратура проводит проверку
13 мая 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Четырёхлетняя девочка пострадала при нападении бездомной собаки на детской площадке в Бийске, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Ведомство, ссылаясь на сообщения СМИ, уточняет, что трагедия случилась 5 мая. В результате произошедшего несовершеннолетней понадобилась медпомощь.
РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что ребёнок чуть не лишился глаза, сейчас он проходит лечение.
Прокуратура проводит проверку.
10:13:01 13-05-2023
Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У вас же куча аргументов по этому поводу.
21:25:18 13-05-2023
Гость (10:13:01 13-05-2023) Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У ва... Аргумент один, ребёнок был без присмотра, а собака играя с ней, лапой попала по щеке. В следующий раз на этого ребёнка нападёт "добрый дядя" и будем девочку искать всем миром.
06:03:27 14-05-2023
Гость. (21:25:18 13-05-2023) Аргумент один, ребёнок был без присмотра, а собака играя с н... а с чего ты решила, что она была без присмотра? Может легко отделалась, что родители рядом были. И много детей с бродячими блоховозами так играют?
11:46:35 14-05-2023
Гость (06:03:27 14-05-2023) а с чего ты решила, что она была без присмотра? Может легко ... может быть, да может быть. Фантазер) делами полезными займись. На субботник выйди, например)
11:44:53 14-05-2023
Гость (10:13:01 13-05-2023) Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У ва... диванный умник проснулся)) а ты что-то сделал полезного в этой жизни?
10:24:21 13-05-2023
Собака гуляет без поводка- хозяина наказать. 4-летний ребенок гуляет рядом с бездомной собакой - собака виновата! Это из серии - ребенок упал с горки - виновен тот, кто построил горку)) вот у меня 2 собаки. Так я на прогулке головой на 360 градусов кручу, чтоб не встретиться с другими собаками. А тут ребенок гуляет рядом с собаками на детской площадке... и не надо тут придумывать, что собака неожиданно с неба упала.
18:34:45 13-05-2023
Гость (10:24:21 13-05-2023) Собака гуляет без поводка- хозяина наказать. 4-летний ребено... Да, собаки неожиданно прибегают на площадки, представьте себе. У нас, например, кусты посажены по периметру площадки, из-за кустов вообще в мгновение ока может возникнуть собака.
11:19:12 13-05-2023
Нужно строго наказывать руководителей муниципалитетов, которые по собственной безалаберности не проводят отстрелы бродячих собак. Так скоро нам всех детей перегрызут и разорвут стаи агрессивных свирепых беспризорных собак.
11:54:21 14-05-2023
Гость (11:19:12 13-05-2023) Нужно строго наказывать руководителей муниципалитетов, котор... Да, проще валить с больной головы на здоровую. Я такой умный сижу, а все кругом виноваты!)) Не стерилизуют животных или выкидывают на улицу своих питомцев "сознательные граждане", точнее подобные умники, которые тут набежали и ищут виноватых. Граждане, мы сами виноваты. Займитесь полезным делом , чем тут умничать. Толку больше будет)
11:54:25 13-05-2023
Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.
18:35:42 13-05-2023
Николай (11:54:25 13-05-2023) Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.... Уже выше прибежала, родителей назначила виновными.
12:03:07 14-05-2023
Гость (18:35:42 13-05-2023) Уже выше прибежала, родителей назначила виновными.... какой вы внимательный)) комментатор диванный. Вот так и перекладываем ответственность на всех, кроме себя. Отсюда и все беды. Но поумничать и возомнить себя героем -это вот прям в первую очередь. Смешно и досадно...
19:15:48 13-05-2023
Николай (11:54:25 13-05-2023) Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.... Уже прибежала.
11:57:02 14-05-2023
Николай (11:54:25 13-05-2023) Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.... Николай, займитесь лучше делом, все равно с вас толку тут нет((
17:00:28 13-05-2023
На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизница.
12:06:00 14-05-2023
Гость (17:00:28 13-05-2023) На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизни... Интересно предположить, на чьём месте вы должны быть? Подумайте на досуге, полезно бывает. Ну или просто думать , прежде чем говорить тоже полезно, если вы, к сожалению, не в курсе(
17:12:51 13-05-2023
При чем в данном случае овчарка????
19:06:50 13-05-2023
На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизница.---- да вряд ли. Уж если следишь за своей собакой, то уж за своим 4-летним ребенком тем более! А вот если бы на месте того нерадивого, кто гулял с ребенком, была воспитатель детсада... вот бы вы на нее здесь накинулись.
23:05:09 13-05-2023
Гость (19:06:50 13-05-2023) На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизни... На территории дет.сада тем более не должно быть безпризорных собак. И хватит переводить стрелки на родителей. Вам выше пример привели, как неожиданно поблизости может возникнуть собака. Вы и глазом моргнуть не успеете.
07:37:13 14-05-2023
Гость (23:05:09 13-05-2023) На территории дет.сада тем более не должно быть безпризорных... зоошизу только лоботомией лечить
11:42:03 14-05-2023
Гость (23:05:09 13-05-2023) На территории дет.сада тем более не должно быть безпризорных... ну да, если глаз в телефоне))
11:54:08 14-05-2023
Гость (10:13:01 13-05-2023) Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У ва... Только моральные уроды требуют отстрела животных.
16:37:09 14-05-2023
Гость (11:54:08 14-05-2023) Только моральные уроды требуют отстрела животных. ... Зачем же стрелять? Просто утилизировать на мыло и унты.
11:35:21 14-05-2023
Собак без хозяина быть в городе не должно. Ни на самовыгуле, ни бродячих. Выше новость - создают бригады по отлову. Только назад уже не выпускать. Объявится хозяин- штраф хороший ему. Не объявится в течении 2-х недель- на утилизацию.