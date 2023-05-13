НОВОСТИПроисшествия

4-летняя девочка чуть не лишилась глаза после нападения бездомной собаки на Алтае

Прокуратура проводит проверку

13 мая 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Четырёхлетняя девочка пострадала при нападении бездомной собаки на детской площадке в Бийске, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ведомство, ссылаясь на сообщения СМИ, уточняет, что трагедия случилась 5 мая. В результате произошедшего несовершеннолетней понадобилась медпомощь.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что ребёнок чуть не лишился глаза, сейчас он проходит лечение.

Прокуратура проводит проверку.

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

10:13:01 13-05-2023

Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У вас же куча аргументов по этому поводу.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

21:25:18 13-05-2023

Гость (10:13:01 13-05-2023) Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У ва... Аргумент один, ребёнок был без присмотра, а собака играя с ней, лапой попала по щеке. В следующий раз на этого ребёнка нападёт "добрый дядя" и будем девочку искать всем миром.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:27 14-05-2023

Гость. (21:25:18 13-05-2023) Аргумент один, ребёнок был без присмотра, а собака играя с н... а с чего ты решила, что она была без присмотра? Может легко отделалась, что родители рядом были. И много детей с бродячими блоховозами так играют?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:35 14-05-2023

Гость (06:03:27 14-05-2023) а с чего ты решила, что она была без присмотра? Может легко ... может быть, да может быть. Фантазер) делами полезными займись. На субботник выйди, например)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:53 14-05-2023

Гость (10:13:01 13-05-2023) Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У ва... диванный умник проснулся)) а ты что-то сделал полезного в этой жизни?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:21 13-05-2023

Собака гуляет без поводка- хозяина наказать. 4-летний ребенок гуляет рядом с бездомной собакой - собака виновата! Это из серии - ребенок упал с горки - виновен тот, кто построил горку)) вот у меня 2 собаки. Так я на прогулке головой на 360 градусов кручу, чтоб не встретиться с другими собаками. А тут ребенок гуляет рядом с собаками на детской площадке... и не надо тут придумывать, что собака неожиданно с неба упала.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:45 13-05-2023

Гость (10:24:21 13-05-2023) Собака гуляет без поводка- хозяина наказать. 4-летний ребено... Да, собаки неожиданно прибегают на площадки, представьте себе. У нас, например, кусты посажены по периметру площадки, из-за кустов вообще в мгновение ока может возникнуть собака.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:12 13-05-2023

Нужно строго наказывать руководителей муниципалитетов, которые по собственной безалаберности не проводят отстрелы бродячих собак. Так скоро нам всех детей перегрызут и разорвут стаи агрессивных свирепых беспризорных собак.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:21 14-05-2023

Гость (11:19:12 13-05-2023) Нужно строго наказывать руководителей муниципалитетов, котор... Да, проще валить с больной головы на здоровую. Я такой умный сижу, а все кругом виноваты!)) Не стерилизуют животных или выкидывают на улицу своих питомцев "сознательные граждане", точнее подобные умники, которые тут набежали и ищут виноватых. Граждане, мы сами виноваты. Займитесь полезным делом , чем тут умничать. Толку больше будет)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

11:54:25 13-05-2023

Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:42 13-05-2023

Николай (11:54:25 13-05-2023) Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.... Уже выше прибежала, родителей назначила виновными.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:07 14-05-2023

Гость (18:35:42 13-05-2023) Уже выше прибежала, родителей назначила виновными.... какой вы внимательный)) комментатор диванный. Вот так и перекладываем ответственность на всех, кроме себя. Отсюда и все беды. Но поумничать и возомнить себя героем -это вот прям в первую очередь. Смешно и досадно...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:48 13-05-2023

Николай (11:54:25 13-05-2023) Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.... Уже прибежала.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:02 14-05-2023

Николай (11:54:25 13-05-2023) Сейчас прибежит зоошиза и заявит,что псина не виновата.... Николай, займитесь лучше делом, все равно с вас толку тут нет((

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:28 13-05-2023

На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизница.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:00 14-05-2023

Гость (17:00:28 13-05-2023) На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизни... Интересно предположить, на чьём месте вы должны быть? Подумайте на досуге, полезно бывает. Ну или просто думать , прежде чем говорить тоже полезно, если вы, к сожалению, не в курсе(

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стрелок

17:12:51 13-05-2023

При чем в данном случае овчарка????

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:50 13-05-2023

На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизница.---- да вряд ли. Уж если следишь за своей собакой, то уж за своим 4-летним ребенком тем более! А вот если бы на месте того нерадивого, кто гулял с ребенком, была воспитатель детсада... вот бы вы на нее здесь накинулись.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:05:09 13-05-2023

Гость (19:06:50 13-05-2023) На месте этой девочки должна была быть какая-нибудь зоошизни... На территории дет.сада тем более не должно быть безпризорных собак. И хватит переводить стрелки на родителей. Вам выше пример привели, как неожиданно поблизости может возникнуть собака. Вы и глазом моргнуть не успеете.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:13 14-05-2023

Гость (23:05:09 13-05-2023) На территории дет.сада тем более не должно быть безпризорных... зоошизу только лоботомией лечить

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:03 14-05-2023

Гость (23:05:09 13-05-2023) На территории дет.сада тем более не должно быть безпризорных... ну да, если глаз в телефоне))

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:08 14-05-2023

Гость (10:13:01 13-05-2023) Зоошизы,АУ . Ну, давайте ,защищайте несчастную собачку. У ва... Только моральные уроды требуют отстрела животных.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:09 14-05-2023

Гость (11:54:08 14-05-2023) Только моральные уроды требуют отстрела животных. ... Зачем же стрелять? Просто утилизировать на мыло и унты.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:21 14-05-2023

Собак без хозяина быть в городе не должно. Ни на самовыгуле, ни бродячих. Выше новость - создают бригады по отлову. Только назад уже не выпускать. Объявится хозяин- штраф хороший ему. Не объявится в течении 2-х недель- на утилизацию.

  12 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров