Российским регионам предлагают дать право на умерщвление агрессивных бездомных собак. Но возникает вопрос, как отличить агрессивное бродячее животное от домашнего и дружелюбного

26 апреля 2023, 12:20, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

В последнее время в СМИ стали появляться громкие случаи нападения бездомных собак на людей. Недавно, 16 апреля, бродячие собаки растерзали мальчика в Оренбурге, а ведь часть из них были стерилизованными и чипированными. О жутком инциденте можно прочитать здесь.

Чтобы исключить подобные трагедии, политики и общественники предложили принять радикальные меры и разрешить умерщвление бездомных животных. Регионам хотят дать право на усыпление агрессивных собак и сейчас ведутся обсуждения. Как в случае принятия поправок будут решать, умерщвлять собак или нет, – читайте на amic.ru.

1 Можно ли сейчас регионам усыплять бездомных собак? Нет, сейчас, согласно действующему законодательству, регионам нельзя усыплять агрессивных бездомных собак. Закон об обращении с животными не позволяет применять к ним такие жёсткие меры. С собаками поступают гуманно: их чипируют, стерилизуют и, как правило, выпускают обратно на улицу. Но это не помогает решить проблему нападения животных на людей на местах. "Мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты – большой вопрос", – заявил "Известиям" один из авторов законопроекта Николай Будуев.

2 Почему регионам хотят позволить усыплять бездомных собак? В кабмине объясняют, что умерщвление агрессивных собак хотят разрешить из-за "неблагоприятной обстановки в некоторых субъектах", то есть из-за нападения животных на людей. Да и вообще губернаторам и заксобраниям хотят позволить устанавливать индивидуальный порядок обращения с животными на территориях. Соответствующий законопроект, разработанный партиями "Единая Россия" и "Новые люди", поддержало правительство. "Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев <...> предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан", – отмечается в положительном отзыве правительства. При этом одна из главных задач – правильно отличать агрессивных собак от дружелюбных. Чтобы "не допускать перегибов на местах".

3 Как будут вычислять агрессивных бездомных собак? Пока не уточняется, об этом совсем ничего неизвестно. Но в Русской гильдии кинологов предлагают разработать методику, которая позволит определять уровень агрессивности бездомных собак.

4 А как бездомных собак будут отличать от домашних? Об этом пока тоже не сообщается.

5 Как к идее отнеслись в Алтайском крае? В АКЗС давно выступают за изменения в законе, связанные с усыплением агрессивных бездомных собак, напомнил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. Так что в краевом Заксобрании пообещали сформировать предложения к законопроекту, разрешающему убивать бродячих собак. "В рамках существующего законодательства каждый год промедления нам даёт всё более запущенную ситуацию. Тот же мальчик в Оренбурге, если так можно выразиться, был съеден "по закону". Вся стая, которая на него напала, прошла через приют, прочипирована, стерилизована и выпущена в место отлова. Это признали местные власти. Так что это за закон, по которому собаки могут убить ребёнка почти в центре города?" – сказал Серов.