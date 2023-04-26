Усыпление бездомных собак: дадут ли такое право регионам и как это будет работать?
Российским регионам предлагают дать право на умерщвление агрессивных бездомных собак. Но возникает вопрос, как отличить агрессивное бродячее животное от домашнего и дружелюбного
26 апреля 2023, 12:20, Анастасия Бичакова
В последнее время в СМИ стали появляться громкие случаи нападения бездомных собак на людей. Недавно, 16 апреля, бродячие собаки растерзали мальчика в Оренбурге, а ведь часть из них были стерилизованными и чипированными. О жутком инциденте можно прочитать здесь.
Чтобы исключить подобные трагедии, политики и общественники предложили принять радикальные меры и разрешить умерщвление бездомных животных. Регионам хотят дать право на усыпление агрессивных собак и сейчас ведутся обсуждения. Как в случае принятия поправок будут решать, умерщвлять собак или нет, – читайте на amic.ru.
Можно ли сейчас регионам усыплять бездомных собак?
Нет, сейчас, согласно действующему законодательству, регионам нельзя усыплять агрессивных бездомных собак. Закон об обращении с животными не позволяет применять к ним такие жёсткие меры.
С собаками поступают гуманно: их чипируют, стерилизуют и, как правило, выпускают обратно на улицу. Но это не помогает решить проблему нападения животных на людей на местах.
"Мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты – большой вопрос", – заявил "Известиям" один из авторов законопроекта Николай Будуев.
Почему регионам хотят позволить усыплять бездомных собак?
В кабмине объясняют, что умерщвление агрессивных собак хотят разрешить из-за "неблагоприятной обстановки в некоторых субъектах", то есть из-за нападения животных на людей.
Да и вообще губернаторам и заксобраниям хотят позволить устанавливать индивидуальный порядок обращения с животными на территориях. Соответствующий законопроект, разработанный партиями "Единая Россия" и "Новые люди", поддержало правительство.
"Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев <...> предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан", – отмечается в положительном отзыве правительства.
При этом одна из главных задач – правильно отличать агрессивных собак от дружелюбных. Чтобы "не допускать перегибов на местах".
Как будут вычислять агрессивных бездомных собак?
А как бездомных собак будут отличать от домашних?
Как к идее отнеслись в Алтайском крае?
"В рамках существующего законодательства каждый год промедления нам даёт всё более запущенную ситуацию. Тот же мальчик в Оренбурге, если так можно выразиться, был съеден "по закону". Вся стая, которая на него напала, прошла через приют, прочипирована, стерилизована и выпущена в место отлова. Это признали местные власти. Так что это за закон, по которому собаки могут убить ребёнка почти в центре города?" – сказал Серов.
Что ещё говорят об усыплении бездомных собак?
Мнения политиков и зоозащитников разнятся. Первые считают, что некоторых бездомных животных следует усыплять, а вторые – что это негуманно.
Так, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов уверен, что нужно умерщвлять отловленных собак, которых не забирают из приютов.
"Заинтересованные люди, если хотят взять собаку, приезжают, знакомятся с ней и берут её домой. А если не берут, то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться. Если мы хотим, чтобы не было бездомных животных, которые бродили бы по улицам и регулярно убивали людей", – заявил Иванов.
При этом все зоозащитники, выбравшие метод гуманности и сострадания, – против законопроекта, позволяющего усыплять агрессивных бездомных собак. Об этом сказала зампред рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных при Общественной палате Москвы Елена Иванова.
"Действующий закон уже содержит огромное количество полномочий, которые позволяют регионам решать проблемы с бездомными животными. Переходить сегодня к умерщвлению животных – значит, возвращаться назад", – убеждена Иванова.
И, правда, вопрос неоднозначный. С одной стороны, бездомных собак очень жаль: у них нет хозяев, зачастую им нечего есть, они пытаются защитить себя и потомство. А с другой – бродячие животные могут проявлять агрессию к людям, нападать на них и даже растерзывать. Это вызывает беспокойство как за взрослых, так и за детей.
12:26:46 26-04-2023
А если у соседей 20 собак и они периодически сбегают из ограды и носятся стаей, бросаются на прохожих и велосипедистов , таких тоже нужно усыплять!
12:46:45 26-04-2023
гость (12:26:46 26-04-2023) А если у соседей 20 собак и они периодически сбегают из огра... Всех, кто без поводка нужно отлавливать.
12:39:54 26-04-2023
Свободный доступ к пище! Вот причина распространения бездомных (не диких) животных в населенных пунктах!!! В виде доступного мусора и подкормки самими жителями... Пока это не будет решено, ни чего вы не измените! Только будете ругаться друг с другом на почве отношения к животным...
12:47:52 26-04-2023
Гость (12:39:54 26-04-2023) Свободный доступ к пище! Вот причина распространения бездомн... Вот вы как убедите "сердобольных" любителей собачек не подкармливать их? Они вас скорее порвут как тузик грелку, но собачек продолжат кормить.
16:40:02 26-04-2023
Гость (12:39:54 26-04-2023) Свободный доступ к пище! Вот причина распространения бездомн... Да уж...какие глупости... нашли причину. Причина в тех, кто бросает своих животных и не стерилизует.
12:46:19 26-04-2023
Да всё очень просто - ходит по улице без поводка - значит бесхозная собака и представляет опасность. Отлавливать нужно ВСЕХ. Кто хозяевам нужен, тех заберут из временного приюта (заплатив штраф за выгул без поводка). Кого не заберут, тех усыплять.
13:10:21 26-04-2023
Переходить сегодня к умерщвлению животных – значит, возвращаться назад", – убеждена Иванова. _____ Нет ничего страшного в том, чтобы вернуться назад, если сдуру забрели не туда. Отстрел бродячих и "на самовыгуле" собак сейчас крайне необходим России.
13:13:28 26-04-2023
как отличить агрессивное бродячее животное от домашнего и дружелюбного" Домашнее и дружелюбное либо сидит дома,либо гуляет в наморднике, в сопровождении хозяина. Все остальные-вне закона!
13:16:44 26-04-2023
Переходить сегодня к умерщвлению животных – значит, возвращаться назад", – убеждена Иванова. ---- Пусть гибнут люди, главное для нее не вернуться назад.
13:44:58 26-04-2023
Гость (12:46:19 26-04-2023) Да всё очень просто - ходит по улице без поводка - значит бе... Абсолютно правильно!
13:56:50 26-04-2023
Мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме ------ Приведите хоть один пример с чиновником в тюрьме!
19:21:22 26-04-2023
Очередная статья, лоббирующая интересы живодерских депутатов, не желающих работать. Зачем врать, что кого то из чиновников посадили за собак? Фамилию? И просто удивляет глупость комментаторов, уверенных, что если убить, то собак не будет. Частный сектор возьмет новых и они будут на самовыгуле. Бесконечный конвейер смерти? Почему чиновники не хотят работать с нерадивыми хозяевами?
09:18:32 27-04-2023
Гость (19:21:22 26-04-2023) Очередная статья, лоббирующая интересы живодерских депутатов... Полностью согласна! Проблему ОБЯЗАТЕЛЬНО надо решать! Но убивать всех- я против. Агрессивных собак - да, соглашусь нужно усыплять гуманно, а не отстреливать, травить и т.д. Ввести учет и штрафы! И я знаю что все "не любители" собак против, но нужны приюты для собак!!!
10:17:30 27-04-2023
Гость (09:18:32 27-04-2023) Полностью согласна! Проблему ОБЯЗАТЕЛЬНО надо решать! Но уби... Любой каприз за ваши деньги. Самый правильный вариант - две недели передержки и на мыло. Лишних приютов не понадобится.
10:33:50 27-04-2023
Гость (10:17:30 27-04-2023) Любой каприз за ваши деньги. Самый правильный вариант - две ... Ничего бюджет не обеднеет.. Утырков в тюрмах содержим.. и ничего.. я лучше бы их усыпила.. Хоть закидайте меня палками но лучше кормить за счет бюджета бездомных собак, чем тех кто неоднократно убивал, насиловал, в том числе детей!
12:28:06 27-04-2023
Гость (10:33:50 27-04-2023) Ничего бюджет не обеднеет.. Утырков в тюрмах содержим.. и н... Видать зоошиза великого полёта.
13:41:47 27-04-2023
Гость (10:33:50 27-04-2023) Ничего бюджет не обеднеет.. Утырков в тюрмах содержим.. и н... Ну так то утырки работают. ололёша, например, верхонки шьет.
21:49:18 26-04-2023
Бесконечный конвейер смерти - Лучше и не скажешь.
18:44:15 17-05-2023
Сегодня не нужных собак, завтра не нужных ,,человеков ,,