Четырехметровый пирог и тысячи гостей. Как прошло закрытие "Шукшинских дней на Алтае"

В Сростках состоялась кульминация масштабного праздника

29 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина

27 июля 2024 года на родной земле Василия Шукшина, в селе Сростки на горе Пикет, состоялось торжественное закрытие масштабного всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Неделя, наполненная кинопоказами, литературными чтениями, концертами и встречами с деятелями культуры, достигла своего апогея.

Именно здесь, на фоне живописных алтайских пейзажей, были подведены итоги XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году жюри решило не присуждать Гран-при в программе игровых полнометражных фильмов. Лучшей режиссерской работой признан фильм "Последняя цена" от Наура Гармелии, а Дмитрию Знаменщикову присужден приз за лучшую операторскую работу в этой картине, сообщает пресс-служба Министерства культуры края.

26 и 27 июля музейные экспозиции и мероприятия Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина посетило почти шесть тысяч человек. На финал фестиваля на горе Пикет и концертную программу группы "После 11" приехало порядка трех тысяч человек. Также в эти дни прошел фестиваль Сростинского пирога. Кульминацией праздника стал вынос рекордного четырехметрового кулинарного изделия.

Как прошло закрытие "Шукшинских дней на Алтае" – смотрите в фоторепортаже Евгении Савиной.