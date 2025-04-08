Четыре тонны картошки парализовали работу барнаульского пункта выдачи заказов
Владелец сначала решил, что это недобросовестные действия конкурентов
08 апреля 2025, 11:50, ИА Амител
Картошка в барнаульском ПВЗ / Фото: Telegram-канал Baza
4 тонны картофеля парализовали работу пункта выдачи заказов в Барнауле. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Baza.
Картофель прибыл в пункт утром 7 апреля. Такой большой заказ занял все пространство на складе и в помещении. Выяснилось, что мешки – возврат остатков поставщика со склада. При возврате поставщик указывает пункт, с которого он хочет забрать свой товар, поэтому сегодня 4 тонны сразу привезли в один ПВЗ.
Владелец пункта сначала думал, что это попытка конкурентов помешать его работе, однако оказалось, что это просто рабочий процесс. Картошку забрали в тот же день.
12:04:22 08-04-2025
Было фото где ПВЗ забит 16-килограммовыми гирями
12:05:03 08-04-2025
Следующий шаг - камаз навоза.
12:17:02 08-04-2025
Гость (12:05:03 08-04-2025) Следующий шаг - камаз навоза.... Где заказать?
17:52:04 08-04-2025
Гость (12:17:02 08-04-2025) Где заказать? ... да с любым фермером через интернет свяжитесь. Или ещё проще. На ипподроме. Они только обрадуются.
12:31:24 08-04-2025
или 5 поддонов кирпича
18:00:26 08-04-2025
мне как раз пара поддонов красного кирпича нужно пойду на озоне закажу)))
20:09:40 08-04-2025
4 тонны?! 🙈
как же сотрудники это принимали и выдавали? обычно девочки в ПВЗ работают по одной