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Четыре тонны картошки парализовали работу барнаульского пункта выдачи заказов

Владелец сначала решил, что это недобросовестные действия конкурентов

08 апреля 2025, 11:50, ИА Амител

Картошка в барнаульском ПВЗ / Фото: Telegram-канал Baza
Картошка в барнаульском ПВЗ / Фото: Telegram-канал Baza

4 тонны картофеля парализовали работу пункта выдачи заказов в Барнауле. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Baza.

Картофель прибыл в пункт утром 7 апреля. Такой большой заказ занял все пространство на складе и в помещении. Выяснилось, что мешки – возврат остатков поставщика со склада. При возврате поставщик указывает пункт, с которого он хочет забрать свой товар, поэтому сегодня 4 тонны сразу привезли в один ПВЗ.

Владелец пункта сначала думал, что это попытка конкурентов помешать его работе, однако оказалось, что это просто рабочий процесс. Картошку забрали в тот же день.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Гость

12:04:22 08-04-2025

Было фото где ПВЗ забит 16-килограммовыми гирями

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Гость

12:05:03 08-04-2025

Следующий шаг - камаз навоза.

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Гость

12:17:02 08-04-2025

Гость (12:05:03 08-04-2025) Следующий шаг - камаз навоза.... Где заказать?

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Гость

17:52:04 08-04-2025

Гость (12:17:02 08-04-2025) Где заказать? ... да с любым фермером через интернет свяжитесь. Или ещё проще. На ипподроме. Они только обрадуются.

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алекс

12:31:24 08-04-2025

или 5 поддонов кирпича

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Гость

18:00:26 08-04-2025

мне как раз пара поддонов красного кирпича нужно пойду на озоне закажу)))

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Элен без ребят

20:09:40 08-04-2025

4 тонны?! 🙈
как же сотрудники это принимали и выдавали? обычно девочки в ПВЗ работают по одной

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