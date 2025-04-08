Четыре тонны картошки парализовали работу барнаульского пункта выдачи заказов

Владелец сначала решил, что это недобросовестные действия конкурентов

08 апреля 2025, 11:50, ИА Амител

Картошка в барнаульском ПВЗ / Фото: Telegram-канал Baza

4 тонны картофеля парализовали работу пункта выдачи заказов в Барнауле. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Baza.

Картофель прибыл в пункт утром 7 апреля. Такой большой заказ занял все пространство на складе и в помещении. Выяснилось, что мешки – возврат остатков поставщика со склада. При возврате поставщик указывает пункт, с которого он хочет забрать свой товар, поэтому сегодня 4 тонны сразу привезли в один ПВЗ.

Владелец пункта сначала думал, что это попытка конкурентов помешать его работе, однако оказалось, что это просто рабочий процесс. Картошку забрали в тот же день.