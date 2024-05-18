Соцсети: в Барнауле у пункта выдачи заказов Ozon вскрыли дверь и разбили стекло
Было ли что-то похищено из ПВЗ, неизвестно
18 мая 2024, 14:21, ИА Амител
ПВЗ Ozon на Ленина, 63 / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле по проспекту Ленина, 63, кто-то проник в пункт выдачи заказов маркетплейса Ozon, сообщил свидетель "Инциденту Барнаул".
По его словам, злоумышленники "разбили стекло и вскрыли дверь".
Украдено ли что-то из ПВЗ и задержан ли подозреваемый, неизвестно.
В апреле Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение маркетплейсу Ozon после жалоб от продавцов.
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