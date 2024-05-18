Соцсети: в Барнауле у пункта выдачи заказов Ozon вскрыли дверь и разбили стекло

Было ли что-то похищено из ПВЗ, неизвестно

18 мая 2024, 14:21, ИА Амител

ПВЗ Ozon на Ленина, 63 / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле по проспекту Ленина, 63, кто-то проник в пункт выдачи заказов маркетплейса Ozon, сообщил свидетель "Инциденту Барнаул".

По его словам, злоумышленники "разбили стекло и вскрыли дверь".

Украдено ли что-то из ПВЗ и задержан ли подозреваемый, неизвестно.

В апреле Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение маркетплейсу Ozon после жалоб от продавцов.