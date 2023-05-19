40 барнаульских домов получат горячую воду раньше срока

Это 10% отключённого жилого фонда в рамках опрессовки

19 мая 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

40 многоквартирных домов в Индустриальном и Центральном районе Барнаула уже сегодня получат горячую воду. Как сообщает пресс-служба городского филиала СГК, 10% отключённого жилого фонда получат воду раньше заявленного срока окончания опрессовки на четыре дня.

Так, ресурс вернут по следующим адресам:

пер. Ядринцева,130;

пр. Энергетиков, 14, 2, 24, 20, 10, 4;

проезд Северный Власихинский, 86, 94, 92, 96, 102, 104, 106, 88, 108, 110,116;

ул. Балтийская, 103, 105, 97, 99, 95, 93;

ул. Взлётная, 109, 117, 115, 103, 97, 95, 105;

ул. Папанинцев, 132, 134, 174а, 174б;

ул. Сергея Ускова, 40, 37, 42, 41.

В СГК отметили, что если горячая вода так и не появилась, то стоит обратиться в управляющую компанию. Вероятно, в доме закрыты задвижки или же проводятся профилактические работы во внутридомовой системе.