40 барнаульских домов получат горячую воду раньше срока
Это 10% отключённого жилого фонда в рамках опрессовки
19 мая 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
40 многоквартирных домов в Индустриальном и Центральном районе Барнаула уже сегодня получат горячую воду. Как сообщает пресс-служба городского филиала СГК, 10% отключённого жилого фонда получат воду раньше заявленного срока окончания опрессовки на четыре дня.
Так, ресурс вернут по следующим адресам:
- пер. Ядринцева,130;
- пр. Энергетиков, 14, 2, 24, 20, 10, 4;
- проезд Северный Власихинский, 86, 94, 92, 96, 102, 104, 106, 88, 108, 110,116;
- ул. Балтийская, 103, 105, 97, 99, 95, 93;
- ул. Взлётная, 109, 117, 115, 103, 97, 95, 105;
- ул. Папанинцев, 132, 134, 174а, 174б;
- ул. Сергея Ускова, 40, 37, 42, 41.
В СГК отметили, что если горячая вода так и не появилась, то стоит обратиться в управляющую компанию. Вероятно, в доме закрыты задвижки или же проводятся профилактические работы во внутридомовой системе.
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