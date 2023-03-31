График отключений. Когда и у кого в Барнауле не будет горячей воды в 2023 году

Срок отключений впервые будет менее двух недель

31 марта 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2023 году отключать горячую воду потребителям впервые будут на срок менее двух недель, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

"В этом году опрессовка продлится девять дней, а затем в течение четырёх дней энергетики отремонтируют участки, где будут выявлены дефекты. Несколько лет назад воду отключали на 10 дней опрессовки и на 14 дней и более – для ремонта", – рассказали энергетики.

С мая начнутся испытания теплосетей в контурах ТЭЦ-3 и малых котельных, с июля – в контуре ТЭЦ-2. Посмотреть даты отключений горячей воды для каждого дома можно на интерактивной карте.



По контуру ТЭЦ-3:

С 15 по 23 мая опрессовка начнётся с магистрали М-34 – это район, ограниченный Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, Солнечной Поляной, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Сиреневой, а также квартал, ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова, Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова, Молодёжная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатный, 6-я Нагорная, Ляпидевского, часть Змеиногорского тракта от 6-й Нагорной до городской больницы № 5 (РТП).

С 30 мая по 7 июня пройдут испытания магистрали М-31. Под отключение горячей воды попадут жители домов Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Трактовая, пр. Энергетиков, Власихинская, Павловский тракт, Солнечная Поляна, Взлётная, Сергея Ускова, Балтийская, Попова, Взлётная, Лазурная, Павловский тракт, Попова, Ленинградская, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитная, Малахова, Павловский тракт.

С 14 по 22 июня проведут опрессовку магистрали М-32, которая обеспечивает ресурсом жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, Попова, Взлётная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Павловский тракт, Фурманова, Власихинская.

С 28 июня по 6 июля гидравлические испытания пройдёт магистраль М-33. От неё запитаны жители Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.

"С 21 по 24 августа энергетики проведут полный останов подачи ресурса для всех потребителей, запитанных от ТЭЦ-3. Это нужно для ремонта оборудования на ТЭЦ и плановой замены оборудования на теплосетях", – предупредили в СГК.

По контуру ТЭЦ-2:

С 12 по 20 июля под отключение горячей воды на время опрессовки попадут жители улиц Калинина, Кулагина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-я Западная, Смирнова, П. Сухова, которые получают ресурсы от магистралей М-21, М-22 и М-25. С 21 по 24 июля начнутся плановые ремонты. После этих мероприятий горячая вода будет возвращена потребителям.

С 2 по 14 августа энергетики прекратят подачу горячей воды в границах пр. Калинина, ул. П. Сухова, Смирнова, 4-й Западной, Чеглецова, 3-й Речной, Северо-Западной, Гущина, Солнечной Поляны, пр. Космонавтов, 9-го Заводского проезда. Здесь также последовательно пройдут девятидневная опрессовка и четырёхдневные ремонты.