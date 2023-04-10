В помещении разбилась посылка с химикатами, которую кто-то незаконно отправил из Ярославля в Москву

10 апреля 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, в помещении разбилась посылка с пятилитровой бутылкой формалина, смешанного с формальдегидом, метанолом и кислотой.

Людей, которые находились в помещении, стало тошнить, у них сильно закружилась голова. У двух пострадавших было предобморочное состояние.

Всех людей экстренно эвакуировали из помещения. По нашим данным, посылка с химикатами была очень плохо упакована и отправлена из Ярославля в Москву незаконно.