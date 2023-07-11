43 двора ремонтируют в Барнауле в рамках нацпроекта
По пяти адресам рабочие установили детские площадки
11 июля 2023, 15:17, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Барнауле проводится ремонт 43 дворов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
По пяти адресам рабочие установили детские площадки: ул. Взлетная, 51, ул. Попова, 192, ул. Георгия Исакова, 202, 212, ул. Малахова, 68.
Основные работы заключаются в установке освещения, урн, оборудовании парковок, обустройство тротуаров. Также во всех дворах занимаются обустройством удобств для маломобильных групп.
Сообщается, что рабочие обустроят 41 парковочный карман, 13 контейнерных площадок и 57 площадок с игровым и спортивным оборудованием.
09:33:43 12-07-2023
Качество на троечку.