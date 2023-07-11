43 двора ремонтируют в Барнауле в рамках нацпроекта

По пяти адресам рабочие установили детские площадки

11 июля 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Барнауле проводится ремонт 43 дворов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

По пяти адресам рабочие установили детские площадки: ул. Взлетная, 51, ул. Попова, 192, ул. Георгия Исакова, 202, 212, ул. Малахова, 68.

Основные работы заключаются в установке освещения, урн, оборудовании парковок, обустройство тротуаров. Также во всех дворах занимаются обустройством удобств для маломобильных групп.

Сообщается, что рабочие обустроят 41 парковочный карман, 13 контейнерных площадок и 57 площадок с игровым и спортивным оборудованием.