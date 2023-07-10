Замглавы Барнаула проверил, как обустроен проход пешеходов возле моста на Новом рынке

Для безопасности пешеходов провели работу — наварили ограждение с обеих сторон, установят освещение

10 июля 2023, 22:14, ИА Амител

Фото: "Мост"

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев проверил, как организована временная схема движения для пешеходов в районе реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал "Мост".

Он отметил, что для безопасности пешеходов провели работу — наварили ограждение с обеих сторон, установят освещение. Доступность моста улучшили с помощью пандусов. Неудобства будут, но не критичные — проход станет немного короче, подчеркнул Шеломенцев.

Напомним, что движение по пешеходному мосту на путепроводе у Нового рынка в июле изменится — ходить по нему придётся по-другому. Правда, запоминать новую схему долго не придётся. К чему именно нужно будет привыкать барнаульцам — ответил amic.ru.