Глава ВЦИОМ на своей странице в Facebook прокомментировал сообщения СМИ о падающем рейтинге президента России Владимира Путина. По его словам, не следует путать уровень доверия и рейтинг.

"Рейтинг Путина вообще-то растет, а не падает! Если в январе его работу на посту президента положительно оценивали 61% опрошенных, то в мае – 65%!" – написал руководитель ВЦИОМ.

В то же самое время снижается уровень доверия.

"Падает частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне", – уточнил Федоров.

Он уточнил, что такая тенденция имеет силу не только для лидера государства, но и для большинства других политиков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заочно попросил главу ВЦИОМ объяснить ему, как может одновременно расти электоральный рейтинг и падать доверие.

Причины такого падения незадолго до комментария Пескова озвучил сам Федоров.