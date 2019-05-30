Глава ВЦИОМ на своей странице в Facebook прокомментировал сообщения СМИ о падающем рейтинге президента России Владимира Путина. По его словам, не следует путать уровень доверия и рейтинг.
"Рейтинг Путина вообще-то растет, а не падает! Если в январе его работу на посту президента положительно оценивали 61% опрошенных, то в мае – 65%!" – написал руководитель ВЦИОМ.
В то же самое время снижается уровень доверия.
"Падает частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне", – уточнил Федоров.
Он уточнил, что такая тенденция имеет силу не только для лидера государства, но и для большинства других политиков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заочно попросил главу ВЦИОМ объяснить ему, как может одновременно расти электоральный рейтинг и падать доверие.
Причины такого падения незадолго до комментария Пескова озвучил сам Федоров.
Комментарии
Это им только кажется .
призвал СМИ не путать а вот не надо нам указывать
Переобувается прямо на лету
Прошу отнестись к этому с пониманием: в противном случае этого главу запросто могут уволить...