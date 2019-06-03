Друг погибшего в Красногорском районе от рук подмосковной шайки спецназовца Иван Шуханов рассказал РЕН ТВ новые подробности преступления.

По его словам, Никита Белянкин, желая заступиться за избиваемого толпой молодежи человека, произвел из травматического оружия выстрел в воздух.

Это не спугнуло шайку, в которой было не меньше 10 человек. Военный, зажатый между машинами, отбивался и отстреливался, но один из преступников успел ударить его ножом в область сердца.

"Он больше двух-трех минут не выжил, – рассказывает Шуханов. – Он встал, несколько шагов сделал и упал замертво".

Человек, за которого заступился Белянкин, также получил ножевое ранение, но выжил. Его госпитализировали в больницу.

По словам Шуханова, предполагаемый убийца – это работник находящегося поблизости бара.

"По видеозаписям и те люди, кто на месте находился, они его опознали, и большие подозрения, что это он и есть", – рассказал друг погибшего.

Напомним, ранее в СМИ попала видеозапись случившегося в тот роковой вечер, на которой видно, как несколько молодых людей добивают неподвижно лежащего на парковке человека.