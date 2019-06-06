Спортивные комментаторы телеканала "Матч" приедут в Барнаул на большой спортивный праздник "Матч на Алтае", организованный нашим земляком, комментатором из Барнаула Михаилом Меламедом совместно со спортивным клубом "Темп" и Министерством спорта Алтайского края.
На двухдневное мероприятие приедут восемь комментаторов "Матч ТВ": среди них Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин и другие. Гости проведут мастер-классы со студентами и работниками местных СМИ и сыграют на турнире "Матч на Алтае", в котором примут участие еще три команды: администрации Алтайского края, спортивных журналистов Барнаула и известных спортсменов региона. Перед турниром всех зрителей ждет большая развлекательная программа, фото- и автограф-сессия с комментаторами, пишет "Рива-спорт".
Мероприятие "Матч на Алтае" состоится 15-16 июня в АлтГУ и спортивном манеже "Темп".
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