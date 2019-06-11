Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала задержание корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, сообщает РИА Новости.
Она выразила мнение, что дело совершенно оправдано получило широкий общественный резонанс.
"Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать", — заявила Матвиенко.
Она раскритиковала действия полицейских при задержании и предъявлении обвинения. По ее словам, в связи с ситуацией возникает много вопросов.
Иван Голунов задержан 6 июня в Москве. У него при себе нашли несколько свертков с мефедроном, а при обыске квартиры правоохранители изъяли кокаин.
Общий вес наркотиков составил 9 граммов, что позволило предъявить обвинение в наркоторговле в крупном размере.
Сам журналист заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили. При этом ни одна экспертиза еще не установила контакта Голунова с наркотиками. На пакетах, в которых они были, нашли ДНК нескольких других людей.
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