Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили после того, как 15-летняя воспитанница Краевой спортивной школы олимпийского резерва в Барнауле получила травму головы во время прогулки с лошадью.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, днем 19 мая этого года на территории учебно-опытной конефермы ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный аграрный университет" в результате нарушений, допущенных работниками конефермы, спортсменка стала самостоятельно выводить жеребца на прогулку.
Не удержав коня, девочка упала на бетонный пол и получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, причинившей тяжкий вред здоровью. Ранее сообщалось, что девочка впала в кому.
В настоящее время она пришла в себя, но находится в больнице.
"В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности несовершеннолетних воспитанников. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", – добавляют в СКР.
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