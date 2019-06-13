В Барнауле вечером 12 июня велосипедист Денис Кожемятников решил прокатиться по опустевшей после праздничного дня набережной и в тусклом уличном освещении не заметил цепь, натянутую между двумя бетонными конусами, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Как говорится, наболело, причем в прямом и переносном смысле этого слова. Вчера решил прокатиться, ехал с фонарем. При въезде на нашу новую красивую набережную налетел на цепь, защищающую пешеходную зону от недобросовестных автомобилистов, мотоциклистов и, как оказалось, велосипедистов", – рассказал пострадавший.
Он отметил, что проезд/проход шириной примерно в метр имеется только по краям этого импровизированного шлагбаума.
"Даже пешеходы замечали эту цепь, подойдя только к ней вплотную. Итог вчерашней поездки – разбитый нос и телефон", – подчеркнул велосипедист.
Несмотря на то, что над ограждением установлен фонарь, его освещение, как считает пострадавший, абсолютно бесполезно.
Пользователи Сети рассказывают, как сами неоднократно замечали цепь в последний момент и были "в сантиметре от трагедии". Также советуют "не оставлять просто так это дело" и писать заявление.
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