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"Умные" счетчики приведут к росту тарифов на электроэнергию – эксперт

, ИА "Амител"
Изменения в законодательстве могут увеличить для "прочих потребителей" стоимость электроэнергии до 9-10 рублей за киловатт
Счетчики и деньги / Фото: www.prizyv.ru

Счетчики и деньги / Фото: www.prizyv.ru

С первого июля 2020 года сетевые и сбытовые энергокомпании начнут оснащать потребителей электроэнергии интеллектуальными приборами учета. До назначенного срока осталось совсем мало времени, между тем правительство Алтайского края планирует выйти с предложением отсрочки реализации проекта. Такое предложение прозвучало на конгрессе предпринимательских объединений Алтайского региона и связано оно с ростом тарифов на электроэнергию. Заместитель генерального директора "Барнаульской сетевой компании" Алексей Бакунин в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал о том, почему барнаульские энергетики готовы поддержать инициативу краевых властей, насколько повысятся платежи за свет и в чем заключаются основные проблемы перехода на "умные" приборы учета.

Призрачная эффективность

– На конгрессе я говорил о том, что необходимо отсрочить внедрение интеллектуальных приборов учета не только потому, что эффективность и окупаемость от реализации этого проекта призрачная для энергокомпаний, но и для потребителей существенной выгоды от "умных" электросчетчиков нет, а рост тарифа на электроэнергию обеспечен. В законе указано, что их установка будет проходить за счет реализации инвестиционных программ с включением затрат в тарифы. Но нужно понимать, что речь идет не о простом счетчике. Это серьезный измерительный комплекс, который должен отвечать определенным нормам, требованиям и стандартам, поэтому его цена вырастет существенно.

Постановление правительства о минимальном функционале систем учета еще не подписано и производители "умных" счетчиков могут называть его примерную стоимость, ориентируясь на верхнюю границу, которую установило Министерство энергетики. Так, для однофазного счетчика стоимость не должна превышать 14 тысяч рублей. Сегодняшняя цена такого счетчика меньше одной тысячи рублей. С установкой "под ключ" мы предлагаем его за 1500 рублей.

Просроченная окупаемость

– Очевидно, что 14 тысяч рублей – большая величина, и для рядового потребителя она окупаться будет достаточно длительный срок. По предварительным прогнозам, общий средний эффект намного превышает срок службы такого прибора учета, а мы ориентируемся на 16-летний период. Это при условии получения эффективности в виде снижения потерь от установки приборов учета. Однако в "Барнаульской сетевой компании" потери и так не очень высокие, поскольку мы на протяжении последних лет усиленно с ними боролись. Если раньше они составляли более 16%, то после огромной работы по замене трансформаторов, обновления сетей и подстанции, составляют менее 10%.

Тарифная лихорадка

– Региональные власти опасаются роста тарифов на электроэнергию. И действительно они в результате внедрения интеллектуальных приборов учета возрастут на 15 процентов, но для прочих потребителей. Это все, кто не входит в категорию "Население", для которой согласован предельный рост тарифа. Однако для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, бюджетных организаций тариф на электроэнергию формируется на основе рыночных цен и вырастет значительно. А он сегодня и так высок по сравнению с соседними регионами, и дополнительно увеличивать тарифную нагрузку для бизнеса чревато последствиями, в том числе и для населения. Тем более что на подходе законопроект по вводу платы за резервируемую мощность. Что также приведет к повышению стоимости электроэнергии для потребителей, которые имеющуюся мощность используют неэффективно. Сегодня обстоятельства складываются таким образом, что если ситуацию не контролировать, то тариф на электроэнергию может резко возрасти вплоть до 9-10 рублей за кВт⋅ч. Это совершенно реально.

Спасительная пауза

– Закон по многим ключевым вопросам откровенно не доработан. Так, до сих пор не понятна конструктивная база интеллектуальных приборов учета. Основательно не проработаны нормативные документы. Это может привести к тому, что будут потрачены огромные средства на создание системы учета электроэнергии, которая в дальнейшем эффективно работать не будет. В такой ситуации самое разумное – это выбрать пилотный регион и на его территории полностью отработать требования 522 Федерального закона и только потом внедрять его в стране.

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Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

Комментарии

18.06.2019 08:17
- гость -

Опять готовятся к повышению. 10/2=5 руб/кВт мой прогноз.

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