Четырехчасовой концерт звезд эстрады 80-х и 90-х годов отменили из-за закрытия спорткомплекса "Темп" в Барнауле. Он должен был состояться в субботу, 22 июня.
Барнаульцы рассчитывали увидеть на сцене Александра Добрынина, Кая Метова, Татьяну Овсиенко, а также группы "Божья Коровка", "Ласковый май", "Мечтать" и "Фристайл".
Однако в ближайшие два месяца звездный состав не приедет в краевую столицу. Концерт "Дискотека СОЮЗ" перенесли на 20-21 сентября 2019 года.
По информации телеканала "Катунь 24", купленные билеты на выступление сохраняют свою силу.
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