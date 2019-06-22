Курс популярнейшей криптовалюты – биткоина – 22 июня превысил 11 тысяч долларов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сведения биржи Coinmarketcap.
Отмечается, что настолько высокие котировки этой криптовалюты не регистрировались с марта 2018 года.
Такое внушительное укрепление связывают с интересом институциональных инвесторов и повышением спроса в Китае из-за ослабления юаня.
Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.
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