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Курс биткоина взлетел, установил рекорд 2019 года

, ИА "Амител"
Криптовалюта продолжает дорожать
Биткоин / Фото: sharij.net

Биткоин / Фото: sharij.net

Курс популярнейшей криптовалюты – биткоина – 22 июня превысил 11 тысяч долларов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сведения биржи Coinmarketcap.

Отмечается, что настолько высокие котировки этой криптовалюты не регистрировались с марта 2018 года.

Такое внушительное укрепление связывают с интересом институциональных инвесторов и повышением спроса в Китае из-за ослабления юаня.

Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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