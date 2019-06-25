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Бийский стрелок Сергей Каменский завоевал еще одну медаль в Минске

, ИА "Амител"
Наш земляк занял второе место в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

Алтайский спортсмен Сергей Каменский завоевал еще одну медаль в Минске. Там продолжаются вторые Международные Европейские игры.

Бийчанин Сергей Каменский стал серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. В финале алтайский снайпер набрал 250 очков, уступив 0,8 балла израильтянину Сергею Рихтеру.

Бронзовую награду завоевал Филип Непейчал из Чехии.

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Ранее Каменский стал чемпионом Европейских игр в турнире смешанных пар. Бийчанин победил в дуэте с Юлией Каримовой из Ижевска в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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