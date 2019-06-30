В Горном Алтае возобновилась операция по поиску тел новосибирских туристов, погибших при сходе лавины.
28 июня спасатели обследовали в общей сложности почти 5 тысяч квадратных метров, в том числе верхнюю часть лавины и дна озера, примыкающего к горе.
На дне озера обнаружили личные вещи и альпинистское снаряжение, а немного выше нашли куртку и две пары женских очков.
На следующий день нашли тело туристки. Это шестая погибшая. Местонахождение последнего альпиниста из группы пока остается неизвестным.
Его поиски продолжаются усилиями 15 спасателей южно-сибирского и алтайского поисково-спасательных отрядов МЧС России.
Напомним, лавина сошла с горы Металлург 6 мая около 11 часов утра. Под нее попали девять туристов из Новосибирска.
Двум девушкам удалось выжить и сообщить о случившемся. Во время поисковой операции 8 мая обнаружены тела трех человек. Затем нашли еще двух погибших и остановили поиски на полтора месяца из-за риска схода новых лавин.
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