Воскресенье, 30 Июнь, 10:45

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,08
€ 71,82
Обь
322см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

В Горном Алтае нашли тело шестой новосибирской туристки

, ИА "Амител"
Альпинистка погибла при сходе лавины 6 мая
Тело нашли в озере / Фото: 04.mchs.gov.ru

Тело нашли в озере / Фото: 04.mchs.gov.ru

В Горном Алтае возобновилась операция по поиску тел новосибирских туристов, погибших при сходе лавины.

28 июня спасатели обследовали в общей сложности почти 5 тысяч квадратных метров, в том числе верхнюю часть лавины и дна озера, примыкающего к горе.

На дне озера обнаружили личные вещи и альпинистское снаряжение, а немного выше нашли куртку и две пары женских очков.

На следующий день нашли тело туристки. Это шестая погибшая. Местонахождение последнего альпиниста из группы пока остается неизвестным.

Его поиски продолжаются усилиями 15 спасателей южно-сибирского и алтайского поисково-спасательных отрядов МЧС России.

Напомним, лавина сошла с горы Металлург 6 мая около 11 часов утра. Под нее попали девять туристов из Новосибирска.

Двум девушкам удалось выжить и сообщить о случившемся. Во время поисковой операции 8 мая обнаружены тела трех человек. Затем нашли еще двух погибших и остановили поиски на полтора месяца из-за риска схода новых лавин.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:33
Труп мужчины обнаружили на реке Алей в Рубцовске 0
10:09
В Горном Алтае нашли тело шестой новосибирской туристки 0
09:42
На трассе под Барнаулом столкнулись два автомобиля 0
09:07
170 литров диско-супа сварили на алтайском фестивале "Ах! Фест" 0
08:38
Памятник в честь юбилея студотряда "Алтай" открыли в Барнауле 0
08:06
200-километровый крестный ход из Барнаула стартует 30 июня 0
07:40
Подростки сделали Индустриальный район Барнаула самым криминальным 0
07:18
Алтайская ГАИ сообщает о закрытии трассы в связи с паводком в Иркутской области 0
07:02
Более 1000 детей поставили на учет в полицию в Алтайском крае с начала года 0
06:44
Нестандарт, или Проблемы высоких людей 0
06:20
Дожди и туманы: прогноз погоды в Алтайском крае на воскресенье, 30 июня 0
06:09
Новая методика диагностики рака появилась в онкоцентре Алтайского края 0
23:32
Житель Алтая спас женщину и двух детей, перед тем как автомобиль загорелся 0
22:56
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире 1
21:44
Тело мужчины нашли в Оби за Новым мостом в Барнауле 0
20:55
Скворцова: "Мы единственная страна, которая планирует по потребностям населения" 1
19:43
Виктор Томенко рассказал о победах и достижениях алтайских студенческих отрядов 0
19:12
Путин назвал произволом дело против Голунова 0
18:44
От +5 до +25: погода в Алтайском крае на 30 июня 0
18:29
Улюкаев в стихах из колонии рассказал о жизни "до и после срока" 1
17:36
Путин рассказал о непростом выборе, который стоит перед Евросоюзом 0
17:14
Каток сделал дыру в недавно положенном асфальте в Барнауле 0
16:49
Главные символы столицы Алтайского края назвали в ОНФ 0
16:39
Вода и продукты выросли в цене в Приангарье на фоне крупного паводка 0
15:34
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" и "необычайным человеком" 5
15:01
Водитель на большой скорости влетел в клумбу в Барнауле 3
14:36
Названы самые распространенные заболевания домашних кошек в России 0
14:08
Двое жителей Рубцовска украли 22 бутылки шампуня и 7 дезодорантов 1
13:42
Малозаметные симптомы рака яичников назвали медики 0
13:06
Около 60 тысяч новых рабочих мест должно появиться на Алтае к 2024 году 5
12:33
Зеленский показал конституцию Украины в комиксах 0
12:01
Два мобильных центра здоровья будут работать в Барнауле 29 июня 1
11:52
Жители Рубцовска живут в аварийном доме, который по документам снесен 2
11:27
Введение льготной ипотеки для учителей рассмотрит Минпросвещения 2
10:44
РПЦ и Минтруд создадут комиссию по содействию социальным проектам 0
10:17
Фестиваль уличного кино, пляж и концерты: как провести День молодежи в Барнауле 0
10:12
Сергей Шубенков из-за травмы пропустит этап Бриллиантовой лиги в США 3
09:37
Силуанов оценил риски торговой войны между Китаем и США 1
09:07
Алибасов объявил о кардинальном обновлении состава группы "На-На" 0
08:58
Доля "плохих" долгов россиян по кредитным картам снизилась на 2,4% 0
08:52
Центробанк объяснил, почему инфляция в Сибири замедлилась, а продукты подорожали 8
07:42
Крестный ход к Казанской Божией Матери в Коробейниково начнется 30 июня 0
07:20
На какую поддержку в Алтайском крае и Барнауле могут рассчитывать семьи с детьми 0
07:02
Как выбирали Мисс и Мистера Алтай и кто получил за это путевку в Турцию 2
06:49
Какие минимальные показания счетчика за свет можно передавать в БГЭС 0
06:13
Лето, отдых и веселье: самые смешные пляжные фото 1
06:08
Грозы с градом: какая погода будет в Алтайском крае 29 июня 1
04:29
"Почта России" объяснила кражей потерю мешков с картами Сбербанка 1
03:44
Центробанк объяснил влияние потребкредитов на рост экономики 0
02:57
Медики рассказали, от каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.