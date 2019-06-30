Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил прибывшему на место ЧП президенту Владимиру Путину о последствиях паводка в Иркутской области, сообщает "Интерфакс".
По словам руководителя ведомства, количество погибших от разгула стихии выросло до пяти человек, пострадавших – до 353 (из них 32 ребенка), госпитализированных – до 97.
В общей сложности с мест подтопления спасатели эвакуировали 1100 человек. В пунктах временного размещения людей находятся около тысячи граждан, в том числе 282 несовершеннолетних.
Из-за подхода большой воды в превентивных целях обесточены населенные пункты четырех районов, в которых проживают свыше 11 тысяч человек.
Паводком разрушено 13 автомобильных мостов. Из-за подъема воды перекрыто движение на участке федеральной трассы "Сибирь 17" и нескольких дорогах регионального и местного значений.
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