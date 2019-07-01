Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 1 июля предложил оказать помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщает НДН.
В качестве временного приюта для лишившихся крова жителей соседнего региона он предложил использовать детские оздоровительные лагеря.
Кроме того, регион готов оказать гуманитарную помощь, отметили в новосибирском правительстве.
По последним данным, в Иркутской области во время паводка эвакуировано свыше тысячи местных жителей, погибло пять человек, а 353 (из них 32 ребенка) – пострадало.
Комментарии