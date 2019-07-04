Качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

Доля россиян, удовлетворенных качеством жилищно-коммунальных услуг, выросла за последние девять лет с 39% до 60%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Оказалось, что качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян — 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%). При этом не удовлетворены качеством услуг 36% респондентов (53% в 2010 году).
По мнению россиян, за последний год ухудшилось качество вывоза мусора (21%), содержание и текущий ремонт жилья (17%), холодное водоснабжение (12%), отопление (10%), электроснабжение и горячее водоснабжение (9%).
Работу жилищно-коммунальных служб каждый второй респондент (49%) оценивает положительно, не удовлетворены работой обслуживающих компаний 30% опрошенных. В 2010 году эти показатели были 36% и 52% соответственно.
Примерно 43% граждан не знают, какая управляющая компания обслуживает их дом.
Опрос проведен 1 июля среди россиян в возрасте от 18 лет. Объем выборки — 1600 респондентов.
Ранее эксперты подсчитали, сколько за "коммуналку" платят жители различных регионов. Как выяснилось, разброс цен оказался очень большой — разница между регионами с самыми дорогими и самыми дешевыми услугами ЖКХ оказалась почти восьмикратной.
Комментарии