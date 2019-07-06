Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что на восстановление социальной инфраструктуры после паводка в Иркутской области потребуется около 8,5 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".

"Это сумма восстановления социальной инфраструктуры, инженерной, коммунальной. На всю социальную инфраструктуру – это где-то в районе 8,5 миллиарда рублей", – сказал Мутко.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Разрушительный паводок, образовавшийся в результате ливней, обрушился на Иркутскую область в последних числах июня. По сообщению регионального МЧС, всего было затоплено 83 населенных пункта и семь участков автомобильных дорог местного значения, повреждено 13 автомобильных мостов.