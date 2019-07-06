Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен людьми в пять раз

Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга (недалеко от Туапсе), был перегружен почти в пять раз, передает ТАСС со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК России.

"На указанном судне находились не менее 55 отдыхающих, хотя его вместимость составляла 12 человек", – рассказали в ведомстве.

По словам разработчика проекта судна и руководителя изготовившей его компании Дмитрия Сребного, катер построили в 2008 году, гарантия на него составляла шесть лет, после чего он должен был быть утилизирован.

Он отметил, что на такой катамаран можно взять максимум 20 человек, а превышение числа пассажиров больше этого значения критично.

В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пятницу, 5 июля, в Краснодарском крае в 100 метрах от берега перевернулся прогулочный катер. В результате ЧП двое пассажиров погибли, возбуждено уголовное дело.

Ранее алтайское МЧС отчиталось, что с 15 июня по 1 июля на берегу реки Катуни в рекреационной зоне спасатели уже спасли из воды более 80 человек. В одном из случаев опрокинулся рафт, в котором было человек 10-12, и все оказались в воде.