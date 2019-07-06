Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что для ликвидации последствий паводка, по предварительным оценкам, понадобится 31 млрд 202 млн рублей, передает ТАСС.

Капитальный ремонт многоквартирных домов обойдется в 400 млн руб., а на восстановление объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры уйдет 12 млрд 645 млн руб.

Левченко отметил, что для оценки ущерба на пострадавших территориях созданы комиссии при администрациях муниципальных образований и из состава структурных подразделений администрации области.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за обильных осадков. Вода вышла из берегов нескольких рек, подтопив свыше 10 тыс. жилых домов более чем в 90 населенных пунктах.

По последним данным, из-за наводнения погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, 410 госпитализировали. В регионе ввели режим ЧС. По состоянию на 6 июля единственным подтопленным населенным пунктом остается город Тулун.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что на восстановление социальной инфраструктуры в регионе может понадобится около 8,5 млрд руб.