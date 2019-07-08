Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" – это "большой позор для грузин", пишет РБК.

"Конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми и осуждаем. Подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить грузинско-российские отношения и будь оно последствием безумия абсолютного, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это большой позор для грузин", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что в последние дни в Грузии наблюдаются "все новые и новые обострения русофобских припадков". По его мнению, их причиной можно считать нежелание и неготовность властей "приструнить экстремистски настроенных молодчиков".

Тем не менее Песков обратил внимание на то, что все грузинское руководство уже осудило поступок телеведущего.

В воскресенье вечером, 7 июля, ведущий итоговой еженедельной программы P.S. на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния в эфире обратился на русском языке к президенту РФ. В своей речи он использовал нецензурные выражения в адрес Путина, а также оскорбил его родных, в том числе и умерших. После этого у здания телекомпании началась акция протеста, участники которой потребовали извинений за прозвучавшие высказывания, а также закрытия канала.