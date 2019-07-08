Грузинский телеканал "Рустави 2", в эфире которого прозвучали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на заявление на сайте канала.

Грузинский журналист Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале "Рустави 2". Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его "вонючим оккупантом", а также заявил, что Путину и "его рабам" нет места "на нашей красивой земле". Также он оскорбил мать Путина и поглумился над могилами его родных. Это спровоцировало акции протеста возле здания компании. Митингующие скандируют "Грузия без Рустави 2" и кидают веники в сторону офиса телеканала. Активисты опасаются, что подобные заявления повредят и без того сложным отношениям между Россией и Грузией.

Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявил, что сотрудники находятся в опасности и подвергаются нападениям со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. Он призвал министерство внутренних дел Грузии защитить журналистов, чтобы телеканал смог возобновить вещание.

Ранее "Рустави 2" выпустил заявление, в котором сказано, что слова Габунии не отражают позицию телеканала. Компания принесла извинения за матерные высказывания в адрес Путина, однако отметила, что увольнять Габунию пока не планируют.

Также телеканал выразил опасения в связи с позицией властей Грузии и посчитал это проявлением цензуры. Ранее президент страны Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в своем Facebook, что правду нужно доносить в цивилизованной форме. "Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу", – отметил он. Однако после удалил свой пост.

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что после речи Габунии ни у кого не должно остаться иллюзий в отношении Грузии, и всем стоит "посмотреть правде в глаза".

"Это НЕ провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнений", – подчеркнул Соловьев и предложил "наказывать рублем".

Тина Канделаки также прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию.

"В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии", – написала Канделаки. Она призвала власти Грузии и руководство телеканала "Рустави 2" извиниться за подобные высказывания, назвав это единственным способом сохранить "остатки лица" в стране, где возможен подобный эфир.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули акции протеста, причиной стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение о запрете прямого авиасообщения между странами с 8 июля.

Ранее в Сети появилось видео нападения на автомобиль с российской семьей, путешествующей по Грузии. Группу молодых людей возбудила георгиевская ленточка в салоне машины.