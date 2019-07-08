Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Заринского района, который подозревается в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"1 июля 2019 года в одном из сел Заринского района местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, допустив опрокидывание транспортного средства", — говорится в сообщении ведомства.

В автомобиле находился 9-летний племянник мужчины. От полученных травм ребенок скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне мужчина и ребенок погибли при опрокидывании иномарки на трассе Славгород – Хабары, и еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Водитель также не справился с управлением и машина улетела в кювет.