Медведев посмеялся над вице-премьерами на совещании

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствующих на совещании трех вице-премьеров, сообщает News.ru.

"Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше", – подметил Медведев.

На мероприятии находились первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Не пришли Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

Одной из ведущих тем стала диспансеризация населения в 2019-2020 годах.

Ранее Медведев распорядился провести в 2019-2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения. Семь министерств должны будут провести информационную кампанию для населения.