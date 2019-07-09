В Алтайском крае разработали специальную анкету, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний, сообщается на официальном сайте региона.

Оценить состояние своего здоровья могут все желающие. Жителям региона предлагают ответить на 50 вопросов.

Необходимо указать отклонения от обычного состояния здоровья, которые не связаны с обострением хронических заболеваний, а появились в последние несколько месяцев.

В региональном Минздраве рассказали, что от точности ответов зависит своевременное выявление скрыто протекающих заболеваний. В случае подозрений, необходимо обратиться к участковому терапевту с распечатанными ответами и результатом.

Сообщается, что данная анкета — это один из этапов реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

На днях в Алтайском крае рассмотрели реализацию региональных проектов в здравоохранении в первом полугодии. Одним из важнейших назван региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"