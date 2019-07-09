Гибель 13-летнего мальчика в озере на Алтае проверяет СК

В понедельник днем, 8 июля, на озере Рица в Каменском районе утонул 13-летний мальчик, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"Предварительно установлено, что ребенок купался вместе с друзьями", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся поисковые и следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения тела мальчика и обстоятельств случившейся трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы обращаются к населению региона с просьбой внимательно следить за своими детьми и проводить профилактические беседы о правилах поведения на воде.

Только с начала купального сезона в текущем году в крае утонули девять детей.

Накануне несовершеннолетний подросток утонул в автомобиле, который стоял на берегу и ночью скатился в реку. Группа молодых людей приехала отдыхать на реку.