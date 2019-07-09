Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Минсельхоз РФ направил в регионы рекомендации по предотвращению массовой гибели пчел, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

В министерстве напомнили, что аграрии должны предупреждать пчеловодов о планах применения пестицидов не позднее, чем за три дня до обработки посадок.

На границах обработанных территорий должны устанавливаться щиты с указанием "обработано пестицидами", инструкциями о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках.

От пчеловодов министерство потребовало устанавливать точную причину гибели их пчел в аккредитованных лабораториях. Причинами "могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы".

Летом 2019 года случаи массовой гибели пчел отмечали в Татарстане, в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областях, в Мордовии, а также Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

В регионах выясняют причины случившегося, о результатах чиновники доложат в Минсельхоз. Также региональные органы управления сельским хозяйством начали разъяснительную работу среди аграриев и пчеловодов.

В Алтайском крае создали рабочую группу по факту массового вымирания насекомых. Специалисты займутся выяснением всех обстоятельств и причин случившегося.