Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Минсельхоз РФ направил в регионы рекомендации по предотвращению массовой гибели пчел, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
В министерстве напомнили, что аграрии должны предупреждать пчеловодов о планах применения пестицидов не позднее, чем за три дня до обработки посадок.
На границах обработанных территорий должны устанавливаться щиты с указанием "обработано пестицидами", инструкциями о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках.
От пчеловодов министерство потребовало устанавливать точную причину гибели их пчел в аккредитованных лабораториях. Причинами "могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы".
Летом 2019 года случаи массовой гибели пчел отмечали в Татарстане, в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областях, в Мордовии, а также Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
В регионах выясняют причины случившегося, о результатах чиновники доложат в Минсельхоз. Также региональные органы управления сельским хозяйством начали разъяснительную работу среди аграриев и пчеловодов.
В Алтайском крае создали рабочую группу по факту массового вымирания насекомых. Специалисты займутся выяснением всех обстоятельств и причин случившегося.
Комментарии
Пестициды дело серьезное, ведь ими не только пчел травят, но и честной народ.
Брэнд об экологически чистой сельхозпродукции, в том числе и мёде Алтая терпит крушение.
Те сельхозпроизводители, которые выращивали сельхозпродукцю с небольшим применением пестицидов обанкротились. Сейчас же технология выращивания сельхозпродукции в Алтайском крае основана на массированном применении гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, различных удобрений и подкормок. Предупреждение пчеловодов о применении пестицидов ничего не даст, т.к. опрыскиватели на полях работают каждую ночь. Многие фермера в газетах дают объявления, что обработка пестицидами на полях будет вестись с мая по сентябрь. А системные инсектициды по рапсу действуют до 2-х недель и что пчела будет сидеть в улье 2 недели? Выход есть, но по этому пути в современной России никто не пойдёт, - начинать отвально пахать землю и уменьшать применение пестицидов.В Германии уже к этому возвращаются. Отвальная вспашка существенно уничтожает и сорняки и заболевания растений и размножение насекомых.