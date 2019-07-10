Водолазы извлекли из озера Рица тело школьника, утонувшего в Камне-на-Оби, сообщает местная газета "Каменские известия".

Это им удалось сделать только на второй день поисков. До этого 13-летнего ребенка не удавалось обнаружить.

Но работы на глубине не останавливали, так как гибель мальчика не вызывала сомнений – очевидцы видели, как он нырнул, а после – исчез из виду и больше не всплыл.

Расследованием трагедии занимаются следователи регионального СУ СКР. Им предстоит выяснить причину смерти школьника и другие обстоятельства случившегося.

Это не первый случай гибели детей на водоемах Алтайского края. Ранее восьмилетний ребенок утонул в поселке Кировском Смоленского района.