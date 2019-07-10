Инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, создали в холдинге "Швабе" (входит в "Ростех"), сообщает РИА "Новости". Опытный образец представлен на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019".

Интерактивные прозрачные дисплеи – инновационный продукт, который можно использовать для трансляции медиаконтента любого формата на поверхности окон и дверей. По необходимости окно может переключаться из режима прозрачности в режим цветного дисплея. В "окнах" используется матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с двух сторон. Управление осуществляется удаленно с операторского пульта и напрямую – посредством сенсорной поверхности. В первую очередь технологию планируется применить на железнодорожном транспорте.

"LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, мы отвечаем за производство рабочей поверхности дисплея. Такими стеклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности метро", – рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин сообщил, что технология обладает большим потенциалом: "Интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать в разных областях, но пока наибольшую заинтересованность проявили компании – производители транспорта, в частности железнодорожного. В перспективе мы хотим полностью охватить этот сегмент".

Главной производственной площадкой станет Лыткаринский завод оптического стекла – ведущий российский производитель высокотехнологичных изделий из стекла, в частности стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов и т.д.

На этой же выставке "Роскосмос" показал свой проект инновационного беспилотного трактора, за движение которого отвечает специальный контроллер.

В конце ноября прошлого года первые посетители международной выставки "Транспорт России" провели тест интерьера нового плацкартного вагона РЖД, в котором можно посидеть на полке или отгородиться шторкой.