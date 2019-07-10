Москвич, совративший по Сети двух алтайских мальчиков, получил 14 лет

Житель Москвы признан виновным в совращении двух несовершеннолетних жителей Алтайского края, сообщает региональный СК.

В 2015 и 2016 году 37-летний мужчина познакомился в Сети с двумя мальчиками 11-ти и 12-ти лет, проживающими на Алтае.

"Войдя в доверие детей и представляясь их ровесником, он предложил игру, с помощью которой в его распоряжении оказались фото- и видеофайлы порнографического характера с изображением несовершеннолетних", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина шантажировал мальчиков, совершая в отношении них "иные действия сексуального характера".

Осужденный своей вины не признал. Ранее сообщалось, что сторона защиты характеризовала его как примерного семьянина, воспитывающего двоих детей и работавшего в одном из банков столицы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 14-ти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.