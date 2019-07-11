От полученных травм на месте скончались три человека из легкового автомобиля / Фото: vk.com/barneos22 54.мвд.рф

Три человека погибли в ДТП в четверг утром, 11 июля, на 102-м километре трассы Р-256, рассказывают в интернет сообществе "Барнаул 22".

ДТП произошло недалеко от придорожного комплекса "Грань Алтая", расположенного на границе Алтайского края и Новосибирской области. Столкнулись Toyota Corolla и грузовик Hino Ranger.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительной информации, Toyota двигалась со стороны Барнаула, при обгоне водитель выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

В результате от полученных травм на месте скончались три человека из легкового автомобиля.

"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались двое несовершеннолетних пассажиров 2006 г.р., 2002 г.р. и водитель 1977г.р., находившиеся в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка 1976 г.р.с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Вечером 5 июля в двух километрах от Горно-Алтайска на трассе Р-256 мужчина не справился с управлением, допустив съезд в кювет и дальнейший наезд на электроопору.