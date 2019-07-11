От полученных травм на месте скончались три человека из легкового автомобиля / Фото: vk.com/barneos22 54.мвд.рф
Три человека погибли в ДТП в четверг утром, 11 июля, на 102-м километре трассы Р-256, рассказывают в интернет сообществе "Барнаул 22".
ДТП произошло недалеко от придорожного комплекса "Грань Алтая", расположенного на границе Алтайского края и Новосибирской области. Столкнулись Toyota Corolla и грузовик Hino Ranger.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительной информации, Toyota двигалась со стороны Барнаула, при обгоне водитель выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
В результате от полученных травм на месте скончались три человека из легкового автомобиля.
"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались двое несовершеннолетних пассажиров 2006 г.р., 2002 г.р. и водитель 1977г.р., находившиеся в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка 1976 г.р.с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Вечером 5 июля в двух километрах от Горно-Алтайска на трассе Р-256 мужчина не справился с управлением, допустив съезд в кювет и дальнейший наезд на электроопору.
Комментарии
Кошмар
Детишек жаль
и все на встречке, куда несемся
да уж....
Мать придет в себя в больнице и пожалеет, что не умерла вместе с ними...
И левый руль не спас...
очевидно, левый руль спас пассажира, а не водителя
Выехал на встречку и врезался в грузовик...
А почему задница всмятку , а не морда?
11.07.2019 14:02
гость
А как обогнать без выезда на встречную полосу?
11.07.2019 14:38
- гость -
Вы правда не знаете, как?
Сначала нужно убедиться в том , что встречная полоса свободна и хорошо просматривается, потом обгонять. НЕ НАОБОРОТ!!!!!
И левый руль не спас...
Руль в автомобиле не для спасения, а для управления!!!
11.07.2019 14:44
- гость -
Не передергивай! Ты написал:
"и все на встречке, куда несемся"
Согласно ПДД
"Обгон" - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
Так что обгон без встречки не возможен. На что тебе, умнику, и было указано.
11.07.2019 14:15
гость
Мать придет в себя в больнице и пожалеет, что не умерла вместе с ними...
страшно, было всё и в одно мгновение потеряла всё
11.07.2019 15:00
- гость -
Мне не о чем с Вами разговаривать если вы не пнимаете разницу между обгоном по правилам ПДД и выездом на встречку перед грузовиком.
11.07.2019 15:13
- гость -
Думаете он нарочно? Камикадзе? Права купил в 1995 году?
В итоге видитель грузовика будет всю жизнь отвечать за ошибку водителя на короле.
Да уж.
Ужасная ситуация
11.07.2019 15:20
- гость -
а как думаете? Уснул? Отвлекся ? Просто не посмотрел?
Беда то какая. Разом погибла целая семья. Жить бы да жить. Оборвалось вся генеалогическая ветвь. Сколько ещё будет жертв до 2024 года пока дождёмся 4х полос