Замглавы ПФР задержали по подозрению в получении взятки

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой свои источники.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. Ранее сообщалось, что с конца 2018 года Иванов лишился своих основных функций в ПФР, а многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.

Данные подтвердили изданию в правоохранительных органах. Позднее задержание своего заместителя подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, который занимает пост председателя правления фонда с 2008 года.

"Ведомости" со ссылкой на свои источники пишут, что также задержан сотрудник IT-компании "Техносерв", его подозревают в даче взятки. Источник указал, что дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.

Источник "Интерфакса" сообщил, что Иванов задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в злоупотреблениях с бюджетными средствами, по нескольким адресам прошли обыски. По словам собеседника, следственные действия проводились в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе ситуации с задержанием Иванова, однако других деталей пока нет.

Ранее глава ПФР Дроздов анонсировал запуск технологии автоматического выявления бедных россиян. Система разработана для помощи в реализации главной национальной цели — снизить уровень бедности в два раза.