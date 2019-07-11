Алтайские полицейские получили условный срок за сфабрикованное дело

Бывший начальник участковых уполномоченных в Рубцовске и двое его подчиненных признаны виновными в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"В июне 2017 года с целью повышения показателей начальник отдела участковых уполномоченных полиции и двое его подчиненных в городе Рубцовске склонили местного жителя, за которым судом был установлен административный надзор, к имитации совершения административного правонарушения", — говорится в сообщении ведомства.

Однако хитрый план сотрудников полиции привел к тому, что гражданина привлекли к уголовной ответственности. Ранее мужчина уже трижды был привлечен к административной ответственности.

После того, как данное преступление выявили сотрудники алтайской ФСБ, в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители своей вины не признали. Суд назначил бывшему начальнику участковых 2,5 года лишения свободы условно, а его подчиненные получили по 2 года условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "Левада-центр" провел опрос, согласно результатам которого, большинство россиян (66%) считают, что подбрасывание наркотиков и фальсификация уголовных дел — это обычная практика в МВД.