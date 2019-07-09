Россияне назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции

Большинство россиян (66%) считают, что подбрасывание наркотиков и фальсификация уголовных дел – это обычная практика в МВД. Таковы результаты опроса "Левада-центра", проведенного в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

18% опрошенных ответили, что случаи подбрасывания наркотиков носят единичный характер, 16% затруднились дать ответ.

У респондентов также спросили, какое будущее ждет их самих, если им подбросят наркотики. 3% уверены, что найдут выход из ситуации. 30% считают, что их шансы на успех очень низкие. Свои шансы оценили как довольно низкие 22%, средние – 23%.

17% россиян отметили, что в случае незаконного преследования со стороны полиции им уже никто не поможет добиться справедливости.

Только 13% россиян внимательно следили за тем, как развивались события вокруг дела Голунова. О том, что этот скандал останется для МВД без серьезных последствий, считают 55% опрошенных. Еще 36% респондентов считают, что последствия для полиции в связи с этим делом все-таки возможны.

32% опрошенных верят, что журналиста отпустили по причине отсутствия доказательств его вины. 28% считают, что в Кремле решили быстро погасить протесты перед "Прямой линией" с президентом. Напомним, в ходе общения с жителями России Владимир Путин назвал дело против Голунова "не только несправедливостью, но и произволом".

В опросе приняли участие 1608 человек старше 18 лет, проживающих в 50 регионах. Исследование проводилось с 27 июня по 4 июля.

Ранее алтайские адвокаты дали несколько важных советов, которые могут существенно помочь, если наркотики действительно подкинули.