Десять детей утонули на Алтае с начала купального сезона 2019 года

С начала купального сезона 2019 года в Алтайском крае утонули 10 несовершеннолетних, сообщает региональный СК.

"Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха — залог безопасности вашего ребенка", — напоминают в ведомстве.

Последний случай произошел 11 июля в городе Бийске. Днем трое несовершеннолетних детей в селе Фоминское без присмотра взрослых пришли на реку Обь. Пока двое детей рыбачили, семилетняя девочка забралась на стоящую в реке баржу и, не удержавшись, упала в воду.

В связи с возросшим числом гибели детей в воде, региональный СК обращается жителям края с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:

несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем;

взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде;

учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть;

нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

10 июля водолазы извлекли из озера Рица тело 13-летнего школьника, утонувшего в Камне-на-Оби. Найти его смогли только на второй день поисков.