Это в селе горит свалка мусора, которая находится в нескольких метрах от улицы Восточной / Фото: vk.com/incident_22

Жители села Новая Чемровка, расположенном в Зональном Районе Алтайского края, вынуждены жить по соседству со свалкой, которая им не дает спокойно жить месяцев девять в году, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"Это горит свалка мусора, которая находится в нескольких метрах от улицы Восточной. Горит она стабильно 2-3 раза в неделю, а то и чаще. Дым ложится прямо на деревню, невозможно выйти на улицу, погулять с ребенком. Даже нельзя открыть окна в доме. Глава села не предпринимает никаких действий, только отшучивается, говоря, что свалка абсолютно законная", — жалуются местные жители.

Более того, в 20 метрах от свалки находится водонапорная башня, которая обеспечивает водой все поселение. Можно представить, какую воду пьют люди. Тем более, что прямо под башней — в яме (в 2-3 метрах), также расположена свалка.

"Там огромное количество крыс, мышей, ворон, которые разносят всякую заразу. На зимовку, это понятно, они со свалки идут в дома к людям", — пишут в паблике.

Весной со свалки идет огромный ручей, который затопляет дворы людей. "Глава опять же ничего не делает с этим. Силами жителей удается направить его в другую сторону, но проблема этим не решается. Если местная власть не может решить данную проблему, значит пусть это сделает вышестоящая власть и общественность", — обращаются сельчане за помощью.

Ранее власти Алтайского края сняли мораторий на использование 52 мусорных полигонов, куда нельзя было вывозить мусор с 1 января 2019 года.