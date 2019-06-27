Власти Алтайского края сняли мораторий на использование 52 мусорных полигонов, куда нельзя было вывозить мусор с 1 января 2019 года. Такое решение было принято на сессии парламента Алтайского края в среду, 26 июня, и оно временно снимет возникшее напряжение. Правда, полигон еще надо привести в соответствие.
"После изменения федерального законодательства мы вносим правки в свой закон. Напомню, с 1 января 2019 года было запрещено использование объектов размещения твердых коммунальных отходов, не имеющих документации, предусмотренной законодательством РФ. Теперь этот запрет снимается и начнет действовать с 1 января 2023 года", – сообщил депутатам министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.
Речь об официальном реестре полигонов ТБО. Сейчас в нем только 17 полигонов. Благодаря отсрочке теперь в регионе можно будет законно использовать еще 52 свалки. Но, как подчеркнул Попрядухин, там необходимо провести обустройство и рекультивацию и подать документы в Минприроды. В дальнейшем они могут быть включены в реестр. Пока же в ведомство поступила только одна заявка из Каменской зоны, уточнили Amic.ru в министерстве.
Новость может показаться не значительной, если не знать, что от количества официальных полигонов зависит плата за вывоз мусора. Тариф для регионального оператора рассчитывался с учетом логистики: чем дальше полигон, тем больше транспортных расходов, тем дороже услуга.
Депутат фракции "Справедливая Россия" Владислав Вакаев призвал власти пересмотреть тарифы и плату для населения в сторону уменьшения.
Комментарии
Напротив остановки "Агрегатов" (по пути в Бельмесево) опять свалка несанкционированная. Ее уже сносили, сейчас опять возникла.
Это вот так вы поработали перед "каникулами"? Упыри!