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The New York Times назвало "кусочком рая" химические сибирские озера

, ИА "Амител"
"Мальдивы" в Новосибирске впечатлили американских журналистов
Фото: пресс-служба СГК

Фото: пресс-служба СГК

Крупнейшее американское СМИ — The New York Times — показало читателям снимки химических озер в Новосибирске, назвав из "кусочком рая в Сибири".

"На фотографиях виден маленький кусочек рая в Сибири: прекрасные просторы бирюзовой воды, надувные пляжные игрушки и женщины, отдыхающие в купальных костюмах", — информировали посетителей сайта журналисты из США.

Они рассказали о том, что золоотвалы рядом с ТЭЦ приобрели популярность в социальной сети и даже обзавелись аккаунтом в Instagram, где посетители выкладывают свои фотографии на фоне "Сибирских Мальдив", как окрестили их местные жители.

Ранее Сибирская генерирующая компания предупредила местных жителей, что нахождение на объекте, который благодаря химическим реакциям приобрел красивый оттенок, запрещено и опасно для здоровья и для жизни.

"Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации, — предупреждает сибиряков пресс-служба СГК. — Основная опасность нахождения на золоотвале в погоне за красивыми видами и "селфи" — это неосторожное падение в гидротехническое сооружение из которого без специальных средств выбраться будет невозможно".

Однако, с тем, что место действительно красивое, сложно не согласиться. Можно в этом убедиться, посмотрев фоторепортаж Amic.ru.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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