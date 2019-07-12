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Нацпроект "Демография" на Алтае: освоено 37% от запланированных 5 млрд рублей

, ИА "Амител"
По национальному проекту "Демография" в крае реализуется пять региональных направлений
Виктор Томенко провел заседание по вопросу реализации нацпроектов / Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко провел заседание по вопросу реализации нацпроектов / Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития территории и реализуемые на ней национальные проекты, сообщается на официальном сайте региона.

Основным вопросом заседания стал национальный проект "Демография". По нему в крае реализуется пять региональных проектов. В этом году на реализацию запланировано почти 5 млрд рублей, на начало июля освоено почти 37% от запланированных средств, было отмечено в ходе мероприятия.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на помощь семьям с детьми и создание условий для повышения уровня их материального благосостояния. В рамках направления предусмотрены адресные ежемесячные выплаты семьям на первого и третьего ребенка, а также на проведение процедуры ЭКО.

Так, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 9 тыс. 811 рублей выплачена почти семи тысячам семей на общую сумму 380 млн рублей. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в таком же размере выплачена 17 тыс. семей на общую сумму 930 млн рублей.

Проведено 276 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, на общую сумму 32 млн рублей.

Проект "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" позволит женщинам совмещать работу с уходом за детьми за счет повышения доступности дошкольного образования.

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В частности, согласно проекту, будет построено 24 новых детских сада в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Белокурихе, а также в Алтайском, Залесовском, Первомайском, Поспелихинском, Топчихинском, Целинном и Тальменском районах.

С 2020 года предусмотрено обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Проект "Старшее поколение". Основная цель — увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Подразумевается проведение профилактических осмотров и диспансерное наблюдение, развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми, обучение граждан предпенсионного возраста для поддержания их занятости, а также создание геронтологических отделений (для социального обслуживания людей старшего поколения) в Барнауле, Бийске, Алейске и Новоалтайске.

Кроме того, в Алтайском крае приобретено 15 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, у которых выявлены отдельные неинфекционные заболевания.

Проект "Спорт — норма жизни" призван увеличить количество людей, систематически занимающихся физиче­ской культурой и спортом. Проект предусматривает строительство до 2024 года двух физ­культурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, ледовой арены в Бийске, двух футбольных полей с искусственным покрытием в Барна­уле и Бийске.

"Во всех 59 сельских районах установят малые спортивные площадки", — добавили в ходе заседания.

Проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни" предполагает ориентацию населения на здоровое питание и отказ от вредных привычек. Планируется снизить розничные продажи алкогольной и табачной продукции, привлечь население обращаться в медицинские организации с целью профилактики.

В итоге должна снизиться смертность трудоспособного населения Алтайского края и увеличиться продолжительность жизни.

Виктор Томенко в феврале на Российском инвестиционном форуме заявил, что объем средств, которые будут направлены в ближайшие шесть лет на реализацию национальных проектов в регионе, составит 140 млрд рублей. В марте сообщалось, что депутаты Госдумы, АКЗС и местных собраний от партии "Единая Россия" будут курировать исполнение региональных программ в рамках реализации национальных проектов, утвержденных президентом страны на период до 2024 года.

Ранее в Алтайском крае рассмотрели реализацию региональных проектов в здравоохранении в первом полугодии. Одним из важнейших назван региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.07.2019 23:50
Patriot

В частности, согласно проекту, будет построено 24 новых детских сада в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Белокурихе, а также в Алтайском, Залесовском, Первомайском, Поспелихинском, Топчихинском, Целинном и Тальменском районах.

Это конечно шедевр - 24 дет.сада на 13 (как перечислено) муниципальных единиц, или в каждом из перечисленных по 24? Если нет, то это вообще ни о чем.

0  0
12.07.2019 23:57
Patriot

обучение граждан предпенсионного возраста для поддержания их занятости

Даааа, в Европе пенсионеры отдыхают, по всему миру ездят, а у нас должны работать и содержать себя, так как наше государство всех нас ограбило в начале 90-ых и продолжает это дело до сих пор.

0  0
12.07.2019 23:59
Patriot

Проект "Спорт — норма жизни" призван увеличить количество людей, систематически занимающихся физиче­ской культурой и спортом. Проект предусматривает строительство до 2014 года двух физ­культурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, ледовой арены в Бийске, двух футбольных полей с искусственным покрытием в Барна­уле и Бийске.


Обратите внимание до какого года!!! Может до 2114?)))

0  0
13.07.2019 00:04
Patriot

Все это очень, очень хорошо подходит под прекраснейший манифест Единой России 2000 - х

https://rusmonitor.com/18-let-putina-i-edinojj-rossii-itogi-obeshhaniya-vs-realnost.html

0  0
13.07.2019 00:05
Patriot

Все это очень сильно похоже на манифест Едра двухтысячных:

Теперь хотелось бы вспомнить так называемый Манифест Единой России, который был опубликован в «Независимой газете» в декабре 2002-го года.
Итак, пункт №1: в 2004-м году каждый житель страны будет платить за тепло и электроэнергию вдвое меньше, чем сейчас.
Обратимся к статистике. В 2002-м году стоимость одного кВт/ч для жителей столицы составляла 0,63 руб. В 2004-м, к которому «единороссы» обещали двукратное удешевление стоимости электроэнергии, ее цена была уже 0,86 руб./кВт/ч, а с 1 июля 2017-го за один киловатт москвичи платят уже 5,38 руб. Цена выросла почти в 10 раз! Хорошее «удешевление», вы не находите?
Пункт №2: в 2005-м году каждый гражданин будет получать свою долю от использования российских природных богатств.
Подобная практика существует в некоторых мировых странах. К примеру, в государствах Персидского залива на персональный счет каждого гражданина, начиная с момента рождения, перечисляется определенная сумма средств – процент от продажи нефти. Учитывая тот факт, что коренного населения в том же Кувейте, Саудовской Аравии и пр. не так уж и много, в результате получается довольно неплохое пособие – около 3-х тыс. дол. в год. Каждому жителю Аляски выплачивают по 1 тыс. дол. лишь за то, что в штате ведется добыча драгоценных металлов.
У нас же о выплате «простым смертным» процентов от использования природных ресурсов приходится только мечтать. Тем не менее, как пишет сайт «Русская семерка», объем средств, полученных РФ (читай – членами «корпорации «Россия»») на протяжении 20-ти лет, составляет более 10-ти трлн. дол. Около 200 тыс. от этой суммы должны были бы получать многодетные семьи, еще 140 тыс. – семьи, в которых есть по двое пенсионеров. А если бы все в нашей стране было честно, то каждый гражданин получал бы по 25 тыс. в год только за продажу природных богатств, как-то золото, алмазы, металл и пр. Пока же всеми этими благами пользуются приближенная к Кремлю шайка олигархов. Может быть под гражданами подразумевались именно члены э

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