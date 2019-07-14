Жительницу Барнаула задержали сотрудники полиции по подозрению в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Подозреваемая предоставила заведомо ложные документы и сведения и оформила кредит на покупку телевизора, тем самым причинив финансовой компании ущерб на общую сумму более 40 тыс. рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что приобретенный телевизор злоумышленница продала на сайте объявлений.

Правоохранители задержали женщину 1990 года рождения.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования".

Ранее другая жительница Барнаула по ложным документам оформила кредит на 90 тысяч рублей на покупку смартфона.