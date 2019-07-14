Двое россиян пострадали при падении гигантской ветки в Азербайджане

Одна из веток старого дерева отломилась и рухнула вниз на толпу людей, которые гуляли на территории дворца шекинских ханов в Азербайджане, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сообщение Минздрава страны.

Несчастный случай произошел 14 июля в городе Шеки. Пострадали 19 человек, двое из низ граждане России.

В тяжелом состоянии после ЧП госпитализировали двух человек. Власти направили в местную больницу высококвалифицированных врачей, при необходимости их отправят в Баку.

3 4 gün qabağ dünya mirası siyahısına daxil olan Şəki Xan Sarayı 😐 pic.twitter.com/CAnQggArXH — Akif Samadzada 👽 (@Samadovich_99) 14 июля 2019 г.

Ханский платан (Ханский чинар) — знаменитое дерево и местная достопримечательность. Его возраст составляет около 500 лет, а высота достигает 42 метров. Дерево растет на территории дворца шекинских ханов и внесено в Красную книгу Азербайджана.

Дворец является одним из самых выдающихся памятников страны и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.